«Бедный Джиган»: зрители обсуждают скандальные сцены с Оксаной Самойловой в реалити
В социальных сетях активно расходятся отрывки из последних выпусков реалити-шоу «БДО», в которых Оксана Самойлова резко высказывается о муже за его спиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Пользователи и специалисты в области психологии обсуждают эпизоды, где блогерша демонстративно отказалась фотографироваться с Денисом при детях, негативно отреагировала на роскошный букет роз (хотя в предыдущей серии признавалась, что любит эти цветы), а также заявила, что якобы терпела супруга на протяжении 17 лет.
Отдельное недоумение у зрителей вызвал день рождения Джигана: дочери, по мнению аудитории, даже не попытались порадовать отца, а Лейя и вовсе вручила ему лишь клочок бумаги. Эти моменты спровоцировали бурное обсуждение в комментариях.
«Избаловал их, совсем обнаглели», «Как-то обидно за него стало», «Мама внушила своим детям, что папа плохой и бездельник», — пишут пользователи.