«Бедный Джиган»: зрители обсуждают скандальные сцены с Оксаной Самойловой в реалити

Поведение Оксаны Самойловой в реалити вызвало волну критики в Сети
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

В социальных сетях активно расходятся отрывки из последних выпусков реалити-шоу «БДО», в которых Оксана Самойлова резко высказывается о муже за его спиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Пользователи и специалисты в области психологии обсуждают эпизоды, где блогерша демонстративно отказалась фотографироваться с Денисом при детях, негативно отреагировала на роскошный букет роз (хотя в предыдущей серии признавалась, что любит эти цветы), а также заявила, что якобы терпела супруга на протяжении 17 лет.

Отдельное недоумение у зрителей вызвал день рождения Джигана: дочери, по мнению аудитории, даже не попытались порадовать отца, а Лейя и вовсе вручила ему лишь клочок бумаги. Эти моменты спровоцировали бурное обсуждение в комментариях.

«Избаловал их, совсем обнаглели», «Как-то обидно за него стало», «Мама внушила своим детям, что папа плохой и бездельник», — пишут пользователи.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

