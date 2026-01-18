«Бедный Джиган»: зрители обсуждают скандальные сцены с Оксаной Самойловой в реалити

18 января 2026, 15:10

Поведение Оксаны Самойловой в реалити вызвало волну критики в Сети

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

В социальных сетях активно расходятся отрывки из последних выпусков реалити-шоу «БДО», в которых Оксана Самойлова резко высказывается о муже за его спиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Пользователи и специалисты в области психологии обсуждают эпизоды, где блогерша демонстративно отказалась фотографироваться с Денисом при детях, негативно отреагировала на роскошный букет роз (хотя в предыдущей серии признавалась, что любит эти цветы), а также заявила, что якобы терпела супруга на протяжении 17 лет.



Отдельное недоумение у зрителей вызвал день рождения Джигана: дочери, по мнению аудитории, даже не попытались порадовать отца, а Лейя и вовсе вручила ему лишь клочок бумаги. Эти моменты спровоцировали бурное обсуждение в комментариях.





«Избаловал их, совсем обнаглели», «Как-то обидно за него стало», «Мама внушила своим детям, что папа плохой и бездельник», — пишут пользователи.