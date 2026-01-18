«Не до конца себя любила»: Анастасия Решетова призналась, почему решилась на пластику

18 января 2026, 13:19

Анастасия Решетова заявила, что сделала ринопластику из-за обидных слов мужчины

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова откровенно рассказала, что решение лечь под нож пластического хирурга было продиктовано не столько желанием измениться, сколько внутренними комплексами и болезненными словами близкого человека.





В эфире «Шоу Воли» модель призналась, что в тот период жизни она «не до конца себя любила» и была уязвима к чужому мнению.



По словам Анастасии, особенно она жалеет о ринопластике. Сейчас Решетова считает, что раньше её нос был «чуть более нормальным», а изменения были продиктованы не объективной необходимостью, а неуверенностью в себе.





«Я была закомплексованной девочкой, которая не осознавала свою индивидуальность и красоту», — призналась бизнесвумен.