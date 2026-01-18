«Не до конца себя любила»: Анастасия Решетова призналась, почему решилась на пластику
Анастасия Решетова заявила, что сделала ринопластику из-за обидных слов мужчины
Анастасия Решетова откровенно рассказала, что решение лечь под нож пластического хирурга было продиктовано не столько желанием измениться, сколько внутренними комплексами и болезненными словами близкого человека.
В эфире «Шоу Воли» модель призналась, что в тот период жизни она «не до конца себя любила» и была уязвима к чужому мнению.
По словам Анастасии, особенно она жалеет о ринопластике. Сейчас Решетова считает, что раньше её нос был «чуть более нормальным», а изменения были продиктованы не объективной необходимостью, а неуверенностью в себе.
«Я была закомплексованной девочкой, которая не осознавала свою индивидуальность и красоту», — призналась бизнесвумен.Как выяснилось, толчком к операции стало общение с мужчиной, к которому у неё появились чувства. Он не только прямо предложил ей сделать ринопластику, но и позволял себе неприятные комментарии о внешности Анастасии. Однажды, по словам модели, он даже заявил на свидании, что с определённого ракурса её «нос не очень».
Эти слова глубоко задели Решетову и в итоге подтолкнули её к операции. Сейчас она уверена, что поступила бы иначе: подобного человека она бы без сожалений исключила из своей жизни.