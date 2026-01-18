«Это было мерзко и больно»: Памела Андерсон рассказала о сериале, который сняли за её спиной
Памела Андерсон продолжает откровенно говорить о тёмной стороне славы и личных травмах, которые Голливуд, по её словам, нередко превращает в развлечение.
Актриса призналась, что сериал «Пэм и Томми», посвящённый одному из самых тяжёлых периодов её жизни — отношениям с Томми Ли, — был снят без её согласия и даже без предварительного разговора с ней.
В подкасте Энди Коэна Андерсон рассказала, что до сих пор испытывает боль и раздражение из-за того, что столь личную и травмирующую историю экранизировали без её участия. Особенно её задело то, что проект запустили, не уведомив её и не попытавшись получить разрешение.
По словам актрисы, ей было неприятно и обидно видеть, как болезненные события её прошлого становятся частью развлекательного контента. Андерсон также отметила, что до сих пор ждёт извинений от режиссёра и одного из создателей проекта Сета Рогена, хотя признаёт, что со временем эта тема для неё перестала быть принципиальной.
Памела подчеркнула, что публичность не должна означать полный отказ от права на личные границы.
Напомним, в сериале «Пэм и Томми» подробно показан скандальный слив интимного видео Памелы Андерсон и Томми Ли — событие, которое в своё время стало для актрисы серьёзной психологической травмой и на годы определило отношение общественности к её образу.
