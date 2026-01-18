«Мы не против»: Дима Масленников ответил на слухи о романе с Клавой Кокой

18 января 2026, 14:19

Блогер Дима Масленников опроверг слухи о романе с певицей Клавой Кокой

Дмитрий Масленников (Фото: Telegram @maslennikovliga)

Блогер Дима Масленников в эфире «Шоу Воли» прокомментировал слухи о романе с певицей Клавой Кокой.





Масленников заявил, что их связывает исключительно дружба. Он уточнил, что общается с певицей уже почти восемь лет.

«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — сказал блогер.