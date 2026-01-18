«Мы не против»: Дима Масленников ответил на слухи о романе с Клавой Кокой
Блогер Дима Масленников опроверг слухи о романе с певицей Клавой Кокой
Блогер Дима Масленников в эфире «Шоу Воли» прокомментировал слухи о романе с певицей Клавой Кокой.
Масленников заявил, что их связывает исключительно дружба. Он уточнил, что общается с певицей уже почти восемь лет.
«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит, мы не против», — сказал блогер.Напомним, что в сентябре 2025 года Клаву и Дмитрия видели вместе в одном из московских ресторанов. Отмечается, что парень в тот вечер пытался обнять певицу, но она сохраняла дистанцию. Однако в последнее время знаменитости стали чаще появляться вместе на публике.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о личной жизни Димы Масленникова.