«Бедрос чувствовал, что осталось немного»: Филипп Киркоров исполнил последнюю волю отца

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Филипп Киркоров провел двухдневный концерт в Санкт-Петербурге, исполнив последнюю волю своего отца, который скончался в середине марта в возрасте 92 лет.
«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник. И чтобы прозвучала его любимая песня Guardacheluna», — рассказал поп-король.Последний разговор отца с сыном состоялся незадолго до смерти.
«Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь», — поделился певец.Отец всегда поддерживал сына. В свое время даже переехал из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы помогать с внуками.
«Отец — это твои корни. Когда его не становится, ты будто остаешься без части себя. Это боль, к которой невозможно быть готовым. Но я благодарен Богу за каждый день, что мы были вместе», — добавил Киркоров-младший.Теперь опорой в жизни артиста стали дети — Мартин и Алла-Виктория, которые учатся за границей, но ежедневно созваниваются с отцом, пишет «СтарХит».
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