Помощница Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)
Филипп Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.
Об этом 23 мая «Известиям» сообщила помощница артиста Екатерина Успенская. По ее словам, певец взял небольшой перерыв в работе, но планирует вернуться к выступлениям, как только состояние улучшится.
Инцидент произошел 25 апреля на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Как сообщал концертный директор артиста, во время выступления при подъеме на подвесном микрофоне у Киркорова возникла техническая неполадка, приведшая к ожогу. Несмотря на происшествие, в ближайшее время певец отмечает важную дату — 40 лет творческой деятельности.
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Инцидент произошел 25 апреля на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Как сообщал концертный директор артиста, во время выступления при подъеме на подвесном микрофоне у Киркорова возникла техническая неполадка, приведшая к ожогу. Несмотря на происшествие, в ближайшее время певец отмечает важную дату — 40 лет творческой деятельности.
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Анастасия Хохлова