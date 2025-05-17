Илья Авербух раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)
Илья Авербух в разговоре с Ксенией Собчак раскрыл один из страхов Филиппа Киркорова, а также объяснил, почему поп-король вряд ли когда-нибудь появится в шоу «Ледниковый период».
Проблема кроется даже не в желании самого артиста, который, к слову, очень хотел блеснуть на льду. На самом деле тому есть пара объективных причин.
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«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдет. Все-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер коньков», — поделился Авербух.Кроме того, по словам фигуриста, во время практики Филипп Бедросович боялся падать с высоты своего роста. По одним данным он составляет 203 сантиметра, по другим — немного меньше двух метров.
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Лидия Пономарева