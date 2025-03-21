Бедроса Киркорова погребут рядом с Юдашкиным и Моисеевым

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Сегодня, 21 марта, состоятся похороны эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца российского поп-короля Филиппа Киркорова. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть кадры и видео, демонстрирующие последние приготовления к погребению артиста.
Место захоронения Киркорова-старшего выбрали на Троекуровском кладбище, рядом с другими деятелями культуры: Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта, причина смерти — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.
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Анастасия Чубина