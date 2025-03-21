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Бедроса Киркорова погребут рядом с Юдашкиным и Моисеевым

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Сегодня, 21 марта, состоятся похороны эстрадного певца Бедроса Киркорова, отца российского поп-короля Филиппа Киркорова. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть кадры и видео, демонстрирующие последние приготовления к погребению артиста.
Место захоронения Киркорова-старшего выбрали на Троекуровском кладбище, рядом с другими деятелями культуры: Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.



Бедрос Киркоров скончался 18 марта, причина смерти — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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«Я сильно волновалась, что убило вообще всё»: 18-летняя дочь Александра Абдулова недовольна съёмками в кино
Дочь Александра Абдулова осталась недовольна съёмками в кино
21 марта 2025, 11:39

Александр Абдулов (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Евгения Абдулова пошла по стопам знаменитого отца. Девушка высказалась о съёмках в кино.
Александр Абдулов воспитал дочь Ирины Алфёровой от предыдущих отношений. Именно его актриса Ксения Алфёрова считает своим отцом. Но у Абдулова есть и собственный биологический ребёнок. В 2006 году он женился на давней возлюбленной Юлии Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Девочке было всего два года, когда в 2008 году её отец в возрасте 54 лет ушёл из жизни. Сегодня, 21 марта, Евгении исполнилось 18 лет.

Евгения решила связать жизнь с кинематографом, пойдя по стопам отца. В прошлом году она поступила во ВГИК на режиссёрский факультет.

«Я очень люблю снимать, не могу без этого жить. Это не навязанное увлечение, кто бы что ни думал. Я начала снимать первые мультики сама, как только появился телефон с камерой, примерно в 10-11 лет. Потом снимала косплеи, примерно пять лет, ходила на фестивали, ставила выступления, а сейчас снимаю актёров», – рассказала наследница величайшего советского актёра.
Девушка уже попробовала себя в кино, однако к своему опыту она относится скептично и с излишней самокритичностью. Она подчеркнула, что хочет и дальше сниматься, но осталась очень недовольна своей последней работой.
«У меня давно не было практики, и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще всё. Но при этом хочу отметить то, что режиссер очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим», – отметила Евгения Абдулова.
Девушка очень любит творчество своего отца и часто пересматривает фильмы с его участием. Однако она призналась, что звёздная фамилия слегка тяготит её, поскольку воспринимается не как привилегия, а как высокая планка.

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Суд отклонил жалобу Прилучного о снижении алиментов Муцениеце на содержание детей
21 марта 2025, 11:36

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Судебные разбирательства Павла Прилучного с бывшей супругой Агатой Муцениеце за алименты всё ещё идут. Сначала артистке удалось выиграть суд, однако актёр решил обжаловать решение.
Прилучный собирался снизить сумму алиментов на двоих детей от Муцениеце, однако пока ему не удалось это сделать – столичный суд отклонил соответствующую жалобу. Вероятно, Павел попробует вновь запросить о снижении выплат, поэтому история с разбирательствами явно не закончилась.

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребёнка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», – отметил неназванный источник, слова которого приводит StarHit.
Кроме того, бывшие супруги по-прежнему борются за место проживания сына Тимофея. Согласно решению суда, мальчик должен был остаться с мамой, однако уже более полугода он, по собственному желанию, проживает с отцом и его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян.

Муцениеце не скрывает, что переживает за будущее сына. Однако она не собирается устраивать разборки, чтобы не ранить психику ребёнка. Актриса надеется, что сможет видеться с Тимофеем в любое время, но пока смирилась с происходящим.

«Агата – мама, и единственное, что её беспокоит, это здоровье сына. Все её действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее. Я, как адвокат Агаты, руководствуюсь её поручениями и соблюдаю адвокатскую тайну. Комментариев по этому делу не давала и не собираюсь этого делать», – подчеркнула представитель актрисы в суде Наталья Мелешкина.
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#ребёнок
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Общественники добились отмены концерта Паши Техника в Барнауле
Активисты «Русской общины» добились отмены выступления Паши Техника в Барнауле
21 марта 2025, 11:15

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Представители общественного движения «Русская община» добились отмены концерта рэпера Павла Ивлева, более известно как Паша Техник, в Барнауле. Об этом сообщает портал Amic.
Отмечается, что выступление исполнителя должно было состояться 5 апреля в клубе «Фараон».

По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, причиной отмены концерта могли стать деструктивные тексты Техника и его неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Напомним, что в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера виновным в пропаганде употребления наркотических средств. В решении суда было указано, что песни рэпера, находящиеся в открытом доступе, содержат строчки о приёме запрещённых веществ. В результате Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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#алтайский край
#певец
#рэп
#наркотики
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Пугачёва и Галкин* попали в беду из-за интернет-мошенников – речь может идти о миллионах
Максим Галкин* предупредил фанатов о мошенниках, орудующих от его имени
21 марта 2025, 10:57

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Пока Алла Пугачёва живёт в одиночестве на Кипре, Максим Галкин* гастролирует со своим шоу по миру. В настоящее время юморист находится в Израиле, где у него запланировано несколько выступлений. Однако шоумену пришлось отвлечься от подготовки к концертам, чтобы сообщить подписчикам неприятную новость.
Галкин* рассказал, что в Сети орудуют мошенники, пишущие от его имени и от имени Пугачёвой. Аферисты просят денег у неравнодушных поклонников якобы для оказания помощи нуждающейся певице. Для достоверности они даже записали видео.

Неизвестно, сколько средств мошенники уже смогли выманить у пользователей. Однако, учитывая количество поклонников у Примадонны, речь может идти о миллионах.

Галкин* призвал не верить в такие схемы и ничего не переводить. Он подчеркнул, что его семья ни в чём не нуждается и никогда не стала бы просить денег таким способом.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
** запрещён в РФ
#семья
#мошенники
#видео
#максим галкин
#алла пугачёва
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Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за болей в животе
21 марта 2025, 10:44

Жанна Эппле (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.
Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за самолечения у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она несколько лет принимала разные препараты, на какое-то время боли прекращались, но потом возникали снова.

Во время осмотра у Эппле обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Актриса будет проходить амбулаторное лечение, соблюдать строгую диету и дробно питаться.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает участвовать в театральных постановках, график расписан на несколько месяцев вперёд.

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#театр
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