Успенская готова поддержать Филиппа Киркорова после смерти его отца

Любовь Успенская (Фото: Telegram @uspenskayalu)
После смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова певица Любовь Успенская, конфликтующая с Филиппом Киркоровым, простила все старые обиды и готова поддержать короля российской эстрады в этот тяжелый для него период.
«Мне очень жаль, что Бедрос ушел от нас. Он был достойнейшим человеком, поистине талантливым артистом. Я очень тяжело пережила новость об его уходе. Несмотря на все наши конфликты с Филиппом Бедросовичем, я очень хочу его поддержать в этот непростой момент его жизни», — заявила Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом она отметила, что знала Киркорова-старшего лично, однако уточнила, что у нее с ним происходили небольшие стычки, но в подробности вдаваться не стала.
Успенская также не стала сообщать, будет ли присутствовать на похоронах Бедроса Киркорова.
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца. В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем.
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Элина Позднякова