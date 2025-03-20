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Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца

Дзюник: Пугачёва могла поддержать Киркорова по телефону после смерти его отца
Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачёва, возможно, звонила Филиппу Киркорову, после того как его отец Бедрос Филиппович скончался. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — рассказал продюсер в беседе с aif.ru.
Ранее концертный директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что певица не приедет на прощание с Киркоровым-старшим.

Бедроса Филипповича, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта, ему было 92 года. Прощание с артистом пройдёт 21 марта.

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Эвелина Бледанс: Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
20 марта 2025, 15:12

Алла Пугачева (Фото: Instagram* alla_pugachevvaa)

18 марта Филипп Киркоров потерял любимого отца Бедроса Филипповича, который скончался на 93-м году жизни. В настоящее время идет подготовка к похоронам, многие ожидают увидеть на церемонии прощания Аллу Пугачеву.
Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» предположила, что Алла Пугачева не приедет на похороны на Бедроса Киркорова.

«Они не были с Бедросом близкими друзьями. Поэтому, я думаю, что она не приедет. У нее свой муж, дети, жизнь. Если бы у них были нереально теплые отношения, которые бы продолжались после развода, то да. А сейчас зачем ей видеть своего бывшего, приезжать в недружелюбную на данный момент к ней страну?» — поделилась своим мнением телеведущая.

По ее мнению, Алла Борисовна не могла остаться в стороне и выразила лично свои соболезнования Филиппу Киркорову.

«Она наверняка выразила свои соболезнования. Мы этого не знаем, это не афишируется, это личное отношение, но я уверена, что она написала и выразила соболезнования. Но приезжать — нет», — сказала Бледанс.

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«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной
Телеведущая Бледанс: примадонной российской эстрады была и остается Пугачева
20 марта 2025, 15:01

Эвелина Бледанс (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Госдуме предложили передать статус примадонны российской эстрады певице Надежде Бабкиной.
«В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву — и понеслось. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие», — сказал депутат Николай Новичков.

Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» прокомментировала поделилась своим мнением на этот счет.

«Как можно передать роль «примадонны»? Это то же самое, как передать роль «короля» Филиппа Киркорова, например, Билану. Кто это может передавать, если не сам Филипп или не сама Пугачева?» — сказала она.

По ее словам, коллеги по сцене и люди очень любят Надежду Бабкину, однако это не говорит о передаче статуса и роли.

«Мы все обожаем Надежду Бабкину: она у нас и общественный деятель, и государственный деятель, и певица, и популяризатор народных песен, но Примадонна — это нечто другое. Примадонна — это Пугачёва, она ей и остаётся. Просто её здесь нет, она где-то там, но ее статус не теряется», — объяснила телеведущая.

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#кино
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#шоу-бизнес
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Пересматривают отношения? Решетова и Тимати отдыхают в Абу-Даби
Решетова и Тимати отдыхают в Абу-Даби и занимаются серфингом
20 марта 2025, 15:00

Тимур Юнусов (Фото: Instagram*/timatiofficial)

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова отдыхают в Абу-Даби, оттачивая навыки серфинга. Фото из жарких мест можно найти в соцсетях исполнителя.
Бьюти-обозреватели уже отметили, что фанаты задались вопросом, не решили ли молодые люди восстановить отношения.

Сообщается, что Тимати владеет серфинг-клубом на Мальдивских островах, да и вообще любит водные виды спорта. Экс-невеста рэпера опубликовала видео из локации серф-клуба Surf Abu Dhabi, где находится и сам Тимати.

Журналисты подчеркивают, что, судя по голосу за кадром, Решетова находится в Эмиратах вместе с сыном Ратмиром. Пара распалась четыре года назад.

Ранее сообщалось, кто готов поддержать Филиппа Киркорова после смерти отца.

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Успенская готова поддержать Филиппа Киркорова после смерти его отца
20 марта 2025, 14:47

Любовь Успенская (Фото: Telegram @uspenskayalu)

После смерти народного артиста РФ Бедроса Киркорова певица Любовь Успенская, конфликтующая с Филиппом Киркоровым, простила все старые обиды и готова поддержать короля российской эстрады в этот тяжелый для него период.
«Мне очень жаль, что Бедрос ушел от нас. Он был достойнейшим человеком, поистине талантливым артистом. Я очень тяжело пережила новость об его уходе. Несмотря на все наши конфликты с Филиппом Бедросовичем, я очень хочу его поддержать в этот непростой момент его жизни», — заявила Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она отметила, что знала Киркорова-старшего лично, однако уточнила, что у нее с ним происходили небольшие стычки, но в подробности вдаваться не стала.

Успенская также не стала сообщать, будет ли присутствовать на похоронах Бедроса Киркорова.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца. В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем.

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#киркоров
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