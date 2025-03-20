Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Алла Пугачёва, возможно, звонила Филиппу Киркорову, после того как его отец Бедрос Филиппович скончался. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — рассказал продюсер в беседе с aif.ru.Ранее концертный директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что певица не приедет на прощание с Киркоровым-старшим.
Бедроса Филипповича, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта, ему было 92 года. Прощание с артистом пройдёт 21 марта.
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Анастасия Чубина