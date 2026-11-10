«Бегал голый, без трусов»: появились подробности скандала с актёром Кузьмой Сапрыкиным

10 ноября 2026, 20:07

Кузьма Сапрыкин устроил пьяный дебош в Минске после расставания с девушкой

Кузьма Сапрыкин (Фото: Instagram* / @kuzma_saprykin)

После сообщений о задержании актёра Кузьмы Сапрыкина в Минске появились новые подробности произошедшего. По информации Super, инцидент случился в ночь с 8 на 9 ноября. Источник издания утверждает, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя неподобающе и даже показывал неприличные жесты сотрудникам милиции.





По словам инсайдера, перед этим Сапрыкин мог расстаться со своей девушкой Ритой Авериной. Как рассказал источник, актёр якобы находился в микрорайоне Минск-Мир, где снимал квартиру и отдыхал с друзьями, а во время происшествия бегал по улице без одежды.





«Бегал голый, без трусов и майки, в микрорайоне Минск-Мир, где на тот момент снимал квартиру и отдыхал с друзьями. Ещё сказал, что расстался с Ритой и запил. Спрашивал, знаем ли мы его и смотрим ли «Ставку на любовь». Его отпустили из милиции, чтобы скорая отвезла в больницу. Забрали в скорую, потому что пьяных милиция не берёт. Сапрыкин показывал факи, был в неадекватном состоянии. Его никто не воспринимал всерьёз. Сначала даже никто его не узнал. Он сам начал хвастаться, кто он. Сказал, что снимают сейчас сериал «Химкинские ведьмы»», — рассказал инсайдер Super.