Стало известно провокационное прозвище, которым P. Diddy наградил Рассела Брэнда

10 ноября 2026, 19:44

P. Diddy называл Брэнда «ржавой ракетой» — прозвище имело сексуальный подтекст

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Шон Комбс, известный как P. Diddy, называл британского актёра и комика Рассела Брэнда прозвищем Rusty Rocket, что можно перевести как «ржавая ракета». Как сообщает Radar Online, это выражение имело сексуальный подтекст и было связано с провокационным публичным образом артиста. При этом журналисты не стали раскрывать подробности происхождения прозвища.





Комбс использовал его ещё в 2009 году в ролике, снятом во время совместного перелёта с Брэндом. На видео музыкант представил комика как своего нового лучшего друга. По утверждению источников издания, похожий псевдоним сам Брэнд использовал в интернете ещё до знакомства с рэпером.





«Прозвище уже было частью публичного образа Брэнда, а не придумано Комбсом. Но Дидди находил его смешным по одной очень отвратительной причине, которая теперь выглядит особенно ужасно на фоне обвинительного приговора Брэнду», — рассказал собеседник Radar Online.