«Мне сейчас очень хорошо»: Анатолий Цой рассказал о лечении в китайской больнице

10 ноября 2026, 18:16

Анатолий Цой прокомментировал госпитализацию в Китае и успокоил поклонников

Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Певец Анатолий Цой прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации в Китае. После появления публикаций о проблемах со здоровьем артист записал видеообращение в личном блоге и рассказал, как себя чувствует.





По словам исполнителя, он проходит плановое лечение, которое заранее обсудил с врачами. Цой заверил поклонников, что причин для беспокойства нет, и добавил, что уже через пару дней будет «как новенький».





«Не знаю, откуда просочилась информация по всем новостям, что мне сейчас плохо, на самом деле, мне сейчас очень хорошо, но я действительно нахожусь в больнице в Китае», — сообщил Анатолий.