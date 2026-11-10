«Мне сейчас очень хорошо»: Анатолий Цой рассказал о лечении в китайской больнице
Анатолий Цой прокомментировал госпитализацию в Китае и успокоил поклонников
Певец Анатолий Цой прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации в Китае. После появления публикаций о проблемах со здоровьем артист записал видеообращение в личном блоге и рассказал, как себя чувствует.
По словам исполнителя, он проходит плановое лечение, которое заранее обсудил с врачами. Цой заверил поклонников, что причин для беспокойства нет, и добавил, что уже через пару дней будет «как новенький».
«Не знаю, откуда просочилась информация по всем новостям, что мне сейчас плохо, на самом деле, мне сейчас очень хорошо, но я действительно нахожусь в больнице в Китае», — сообщил Анатолий.Ранее СМИ сообщали, что проблемы со здоровьем у певца могли начаться ещё в конце октября во время гастролей в Турции. Тогда, как писали журналисты, ему потребовалась помощь специалистов частной клиники. После обращения к медикам артисту якобы стало лучше, поэтому он не стал прерывать поездку и отправился в Китай.