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Нурлан Сабуров готов вернуться в Россию ради показаний по делу о вымогательстве

Нурлан Сабуров намерен помочь следствию в деле о требовании 100 млн рублей
Нурлан Сабуров c женой (Фото: Instagram* / @saburova_diana)

Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей. По данным Mash, стендап-комик осведомлён о расследовании и сотрудничает со следствием.



Пока дело находится на стадии расследования и ещё не передано в суд. Деньги у артиста требовали двое злоумышленников — бывший силовик и его посредница. Они обещали помочь Сабурову вернуться в Россию, за что запросили крупную сумму.

После того как представители комика передали вымогателям часть денег, подозреваемых задержали. Теперь артист готов лично прибыть в страну, чтобы дать необходимые показания.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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