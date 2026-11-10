Нурлан Сабуров готов вернуться в Россию ради показаний по делу о вымогательстве
Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей. По данным Mash, стендап-комик осведомлён о расследовании и сотрудничает со следствием.
Пока дело находится на стадии расследования и ещё не передано в суд. Деньги у артиста требовали двое злоумышленников — бывший силовик и его посредница. Они обещали помочь Сабурову вернуться в Россию, за что запросили крупную сумму.
После того как представители комика передали вымогателям часть денег, подозреваемых задержали. Теперь артист готов лично прибыть в страну, чтобы дать необходимые показания.
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