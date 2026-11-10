Нурлан Сабуров готов вернуться в Россию ради показаний по делу о вымогательстве

10 ноября 2026, 18:29

Нурлан Сабуров намерен помочь следствию в деле о требовании 100 млн рублей

Нурлан Сабуров c женой (Фото: Instagram* / @saburova_diana)

Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания по уголовному делу о вымогательстве у него 100 млн рублей. По данным Mash, стендап-комик осведомлён о расследовании и сотрудничает со следствием.