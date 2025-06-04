«Бегал от банковского автомата к автомату»: актер «Глухаря» забыл, где оставил свои деньги
Mash: актер Павел Сухов обратился в полицию из-за забытых 127 тыс. рублей
Актер Павел Сухов обратился в МВД России с просьбой найти его потерянные деньги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сухов забыл, где оставил свои 127 тыс. рублей, пока бегал от «банковского автомата к банковскому автомату». Артист снимал наличные сразу в трех пунктах выдачи денег.
Уточняется, что правоохранители помогли актеру найти забытые средства. Иные детали произошедшего неизвестны.
В фильмографии Павла Сухова более 30 проектов, среди них второстепенные роли в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и другие.
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