«Нас подставили»: Ваня Дмитриенко признался, что Филипп Киркоров спас его на концерте за границей

04 июня 2025, 10:11

Ваня Дмитриенко признался, что Филипп Киркоров спас его на концерте за границей

Ваня Дмитриенко (Фото: Инстаграм* @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко вспомнил, как ему помог Филипп Киркоров на одном из зарубежных концертов. Об этом он сообщил на YouTube-интервью с Ксенией Собчак.