«Нас подставили»: Ваня Дмитриенко признался, что Филипп Киркоров спас его на концерте за границей

Ваня Дмитриенко признался, что Филипп Киркоров спас его на концерте за границей
Ваня Дмитриенко (Фото: Инстаграм* @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитриенко вспомнил, как ему помог Филипп Киркоров на одном из зарубежных концертов. Об этом он сообщил на YouTube-интервью с Ксенией Собчак.



По словам исполнителя, однажды он планировал выступить на концерте за границей. Однако организаторы не рассказывали о тематике мероприятия. Позже стало известно, что цель концерта заключалась в призыве людей к митингу.

Дмитриенко отметил, что ему повезло, ведь рядом с ним в тот момент находился Филипп Киркоров, который решил проблемы и каким-то образом договорился с организаторами концерта об отмене выступления певца.

Артист назвал поп-короля очень мудрым человеком.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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