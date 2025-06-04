«Нас подставили»: Ваня Дмитриенко признался, что Филипп Киркоров спас его на концерте за границей
Певец Ваня Дмитриенко вспомнил, как ему помог Филипп Киркоров на одном из зарубежных концертов. Об этом он сообщил на YouTube-интервью с Ксенией Собчак.
По словам исполнителя, однажды он планировал выступить на концерте за границей. Однако организаторы не рассказывали о тематике мероприятия. Позже стало известно, что цель концерта заключалась в призыве людей к митингу.
Дмитриенко отметил, что ему повезло, ведь рядом с ним в тот момент находился Филипп Киркоров, который решил проблемы и каким-то образом договорился с организаторами концерта об отмене выступления певца.
Артист назвал поп-короля очень мудрым человеком.
*Запрещен в РФ
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