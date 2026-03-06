«Вытащил из небытия»: Критик объяснила, зачем Сергею Безрукову доверили МХАТ

06 марта 2026, 20:14

Критик Райкина заявила, что Безруков доказал профпригодность в Губернском театре

Сергей Безруков (Фото: кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»)

Театральный критик Марина Райкина сообщила, что назначение Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ им. Горького не стало неожиданностью.





В беседе с NEWS.ru Райкина заявила, что актёр успешно проявил себя на посту худрука Московского Губернского театра.

«Безруков вытащил Московский Губернский театр из небытия на своём имени, на самом себе. Там были одни минусы: плохая, неудачная локация, неизвестная труппа, шлейф скандалов. Он доказал, что ему можно доверять и другие театры», — высказалась театральный критик.