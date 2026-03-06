«Вытащил из небытия»: Критик объяснила, зачем Сергею Безрукову доверили МХАТ
Критик Райкина заявила, что Безруков доказал профпригодность в Губернском театре
Театральный критик Марина Райкина сообщила, что назначение Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ им. Горького не стало неожиданностью.
В беседе с NEWS.ru Райкина заявила, что актёр успешно проявил себя на посту худрука Московского Губернского театра.
«Безруков вытащил Московский Губернский театр из небытия на своём имени, на самом себе. Там были одни минусы: плохая, неудачная локация, неизвестная труппа, шлейф скандалов. Он доказал, что ему можно доверять и другие театры», — высказалась театральный критик.Эксперт указала на стоящие перед новым худруком задачи. По словам Райкиной, театру требуется обновление репертуара, поскольку долгое время там не было художественного руководителя. При этом она охарактеризовала директора МХАТа Елену Булукову как сильного управленца, занимающегося исключительно административной частью работы.