Рэпер Flo Rida перенёс концерты в России из-за проблем на Ближнем Востоке
Рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) перенёс мартовские концерты в России на май. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», причиной стали проблемы с доставкой команды артиста, которая задержалась в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Выступления в Москве должны были пройти 8 и 9 марта, теперь они состоятся 2 и 3 мая. Помимо этого, музыкант выступит в Краснодаре 5 мая и в Новосибирске 7 мая.
«Я не могу привезти к вам урезанную программу, потому что это было бы нечестно по отношению к вам», — обратился к российским поклонникам Flo Rida.Отмечается, что ранее приобретённые билеты действуют на новые даты. Зрители, которые понесли невозвратные расходы из-за переноса, смогут получить официальный мерч артиста на арене в день концерта.
