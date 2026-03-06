Рэпер Flo Rida перенёс концерты в России из-за проблем на Ближнем Востоке

06 марта 2026, 17:24

Трэмар Диллард (Фото: Instagram* @official_flo)

Рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) перенёс мартовские концерты в России на май. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», причиной стали проблемы с доставкой команды артиста, которая задержалась в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке.





Выступления в Москве должны были пройти 8 и 9 марта, теперь они состоятся 2 и 3 мая. Помимо этого, музыкант выступит в Краснодаре 5 мая и в Новосибирске 7 мая.

«Я не могу привезти к вам урезанную программу, потому что это было бы нечестно по отношению к вам», — обратился к российским поклонникам Flo Rida.