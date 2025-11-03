«Расти большой, не будь лапшой»: Анна Заворотнюк трогательно поздравила маленького сына
Анна Заворотнюк отметила 7 месяцев сына и поделилась нежными кадрами материнства
Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, трогательно отметила семь месяцев со дня рождения своего сына.
В личном блоге молодая мама опубликовала серию теплых снимков из повседневной жизни и посвятила малышу искренние строки.
«Самой маленькой любви всей моей жизни сегодня 7 месяцев. Эта осень словно отражение наших дней: тихие, уютные, тёплые, полные улыбок и твоих смешных визгов и хихиканья. Ты — наше самое дорогое счастье. Расти большой, не будь лапшой», — написала Анна.Поклонники отметили, что пост получился особенно трогательным и светлым. Судя по публикациям, Анна наслаждается материнством и с радостью делится моментами, наполненными любовью и теплом.