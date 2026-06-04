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«Бегут от умения считать»: Анита Цой раскрыла, почему звёзды прогорают в бизнесе

Анита Цой связала неудачи звёзд в бизнесе со страхом перед новыми знаниями
Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой в беседе с kp.ru объяснила, почему у некоторых знаменитостей не получается добиться успеха в бизнесе.



По мнению артистки, причина кроется в страхе перед новыми знаниями и нежелании разбираться в финансовых вопросах. Цой отметила, что многие творческие люди не хотят осваивать новые навыки и «бегут от умения считать».

При этом певица подчеркнула: понимание бухгалтерии, финансовых и юридических аспектов помогает не только сохранить дело, но и активно его развивать.

«Оказывается, что креативить можно и в бизнесе. Сегодня креативная экономика — это то, что очень важно. Я как раз пример такой креативности», — добавила исполнительница.
Отметим, что Анита Цой развивает необычный для медийной личности бизнес. Несколько лет назад певица запустила продажу консервированной продукции: огурцов, помидоров, кимчи и других товаров.

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Ольга Щелокова

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