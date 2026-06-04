«Бегут от умения считать»: Анита Цой раскрыла, почему звёзды прогорают в бизнесе
Анита Цой связала неудачи звёзд в бизнесе со страхом перед новыми знаниями
Певица Анита Цой в беседе с kp.ru объяснила, почему у некоторых знаменитостей не получается добиться успеха в бизнесе.
По мнению артистки, причина кроется в страхе перед новыми знаниями и нежелании разбираться в финансовых вопросах. Цой отметила, что многие творческие люди не хотят осваивать новые навыки и «бегут от умения считать».
При этом певица подчеркнула: понимание бухгалтерии, финансовых и юридических аспектов помогает не только сохранить дело, но и активно его развивать.
«Оказывается, что креативить можно и в бизнесе. Сегодня креативная экономика — это то, что очень важно. Я как раз пример такой креативности», — добавила исполнительница.Отметим, что Анита Цой развивает необычный для медийной личности бизнес. Несколько лет назад певица запустила продажу консервированной продукции: огурцов, помидоров, кимчи и других товаров.