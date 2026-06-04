«Придётся отодвинуть»: Анна Хилькевич заявила, что хочет родить ещё одного ребёнка

04 июня 2026, 14:56

Анна Хилькевич заявила о желании родить четвёртого ребёнка

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Актриса Анна Хилькевич на ПМЭФ-2026 пообщалась с журналистами и призналась, что хочет родить ещё одного ребёнка. Однако, как уточнила звезда сериала «Универ», сейчас у неё нет времени на это.





Анна воспитывает трёх дочерей в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Младшей дочери актрисы, Оливии, в сентябре 2026 года исполнится два года. Как сообщает издание Super, Хилькевич не хочет лишать внимания маленькую девочку и в ближайшее время не планирует пополнение в семье.

«Конечно, я хочу. Но как всё успеть, честно, не знаю. Я понимаю, что своей малышке должна сейчас уделять много свободного времени, поэтому, если у меня появится ещё ребёнок, придётся Оливию отодвинуть в сторонку, а я не хочу», — заявила знаменитость.