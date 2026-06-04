«Пытается устроить хайп»: Соседов предрёк забвение SHAMAN из-за Вани Дмитриенко

04 июня 2026, 14:25

Критик Соседов: Ваня Дмитриенко занял место SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение о позициях Вани Дмитриенко и Ярослава Дронова (SHAMAN). Он заявил, что Дмитриенко давно занял место Дронова и продолжит побеждать в негласном противостоянии.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что SHAMAN потерял интерес слушателей из-за однотипных композиций. Иван же, как считает критик, берёт не только талантом, но и харизмой.

«Проблема в том, что Дмитриенко смог завоевать интерес молодой аудитории, которой очень много. Дронов же интересен возрастным слушателям. Ваня более молодой, и у него есть больше шансов раскрыться нам с разных ракурсов, а SHAMAN теряет интерес, потому что пытается устроить хайп на любом поводе, который всплывает в информационном поле», — сказал Соседов.