«Нам кто-то завидует»: Иосиф Пригожин раскрыл правду о разводе с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией
В СМИ появилась информация о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия разводятся. Однако эти сведения не соответствуют действительности. Сам Пригожин опроверг эти слухи.
В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер заявил, что некто распространяет ложь об их семейной жизни.
«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — сказал Иосиф Игоревич.Он подчеркнул, что очень любит жену и ни за что не откажется от неё.
«Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред», — добавил Пригожин.Пара состоит в браке почти 23 года. Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года.
Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на лишний вес. Продюсер заявил, что планирует избавиться от лишних килограммов с помощью инъекций для похудения.