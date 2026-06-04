«Нам кто-то завидует»: Иосиф Пригожин раскрыл правду о разводе с Валерией

04 июня 2026, 15:38

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе с Валерией

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

В СМИ появилась информация о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия разводятся. Однако эти сведения не соответствуют действительности. Сам Пригожин опроверг эти слухи.





В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер заявил, что некто распространяет ложь об их семейной жизни.

«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — сказал Иосиф Игоревич.

«Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред», — добавил Пригожин.