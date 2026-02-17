Аккаунт Ивлеевой в Instagram* взломали
Аккаунт блогерши Насти Ивлеевой в Instagram* взломали
Настю Ивлееву взломали в Instagram*. Об этом пишет телеграм-канал «ВПШ».
Уточняется, что в сториз появились призывы перейти по ссылке в шапке профиля. После перехода подписчики попадают на мошеннический сайт.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что блогерша устроила домашнюю фотосессию и показала в личном блоге смелый образ. После скандала вокруг «голой вечеринки» Ивлеева редко выходила в свет и почти два года почти не вела соцсети, однако сейчас, судя по всему, возвращается к более активной публичной жизни.
Перед этим Ивлеева опровергла слухи о беременности и показала фигуру крупным планом.
