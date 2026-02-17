Стало известно о финансовых потерях и долгах бренда дочери Дмитрия Маликова

17 февраля 2026, 21:18

Выручка бренда дочери Дмитрия Маликова упала на 8 миллионов рублей

Стефания и Дмитрий Маликовы (Фото: Instagram* @steshamalikova)

Бизнес дочери Дмитрия Маликова Стефании закончил год с убытком и задолженностью перед ФНС. 26-летняя дизайнер основала собственный бренд одежды в 2022 году, а позднее открыла бутик в центре Москвы. Об этом сообщает издание «7 Дней».