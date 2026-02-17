Стало известно о финансовых потерях и долгах бренда дочери Дмитрия Маликова
Бизнес дочери Дмитрия Маликова Стефании закончил год с убытком и задолженностью перед ФНС. 26-летняя дизайнер основала собственный бренд одежды в 2022 году, а позднее открыла бутик в центре Москвы. Об этом сообщает издание «7 Дней».
Финансовые показатели предприятия в 2024 году ухудшились: выручка сократилась на восемь миллионов рублей, а убыток достиг 500 тысяч рублей. В январе 2025 года обнаружилась задолженность перед налоговой службой в размере 235 тысяч рублей.
По мнению экспертов, существование бренда на протяжении четырёх лет даёт основания для оптимистичных прогнозов. Стефания сохраняет серьёзный подход к делу и продолжает развивать проект.
В настоящее время она консолидировала 100% долей бизнеса, хотя начинала его вместе с подругами по университету Алисой Чесноковой и Линой Фёдоровой. Дмитрий Маликов поддерживает дочь финансово: он предоставил стартовый капитал и помог с открытием магазина.
