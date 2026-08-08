Белый дом раскритиковали за ловящего мигрантов паутиной Человека-паука
Фанаты вселенной Marvel раскритиковали Белый дом за использование образа Человека-паука в информационной кампании, направленной против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает TMZ.
Официальный аккаунт администрации США выложил на своей странице в Instagram* пост с изображениями, на которых популярный супергерой помогает задержать группу иностранцев. На первом фото Человек-паук выпускает свою паутину в сторону последнего кадра, где в ряд стоят «проблемные» мигранты. При этом рядом с ними находится сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Текст под постом ссылается на известный слоган супергероя, но слегка его переделывает. Подпись гласит: «Ваши дружелюбные соседи — агенты ICE». Белый дом также назвал нелегалов «пришельцами» и пригрозил им депортацией.
Публикация вызвала волну негодования в Интернете. Пользователи требовали удалить её и призывали компании Marvel и Sony подать на администрацию США в суд за несанкционированное использование образа популярного персонажа. Однако пост до сих пор остался нетронутым.
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