Белый дом раскритиковали за ловящего мигрантов паутиной Человека-паука

08 августа 2026, 00:09

TMZ: Белый дом раскритиковали за использование Человека-паука в борьбе с мигрантами

Том Холланд в образе Человека-паука (Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», 2026)

Фанаты вселенной Marvel раскритиковали Белый дом за использование образа Человека-паука в информационной кампании, направленной против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает TMZ.