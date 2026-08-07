В Турции поймали вора, похитившего у отдыхающих вещи на 6,6 миллиона рублей
Турецкая жандармерия задержала в курортном Кушадасы мужчину, подозреваемого в серии краж у отдыхающих, и изъяла у него большое количество похищенного имущества. Об этом сообщает портал Turizmnews.
Операцию провели в районе Гюзельчамлы, где за неделю произошло несколько краж сумок у туристов. После жалоб пострадавших правоохранители установили личность 47-летнего вора и задержали его с поличным во время очередной попытки похитить чужое имущество. При обысках в тайнике и автомобиле подозреваемого нашли шесть новейших дорогих смартфонов, другую электронику, золотые украшения и иностранную валюту — общая стоимость изъятого составила 3,85 миллиона лир (почти 6,6 миллиона рублей).
Кроме того, у задержанного обнаружили поддельное военное удостоверение, охотничье ружьё, меч и несколько ножей, которые, предположительно, могли использоваться для краж. Мужчину доставили в суд, который заключил его под стражу.
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