В Турции поймали вора, похитившего у отдыхающих вещи на 6,6 миллиона рублей

07 августа 2026, 23:10

В Турции задержали серийного вора, обокравшего туристов на 3,85 миллиона лир

Фото: iStock/jacoblund

Турецкая жандармерия задержала в курортном Кушадасы мужчину, подозреваемого в серии краж у отдыхающих, и изъяла у него большое количество похищенного имущества. Об этом сообщает портал Turizmnews.