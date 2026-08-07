«Любил ли он меня когда-то? Нет!»: Анна Седокова раскрыла измены покойного мужа

07 августа 2026, 19:17

Анна Седокова впервые рассказала о разводе с Валентином Белькевичем

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова впервые за долгие годы откровенно высказалась о разводе с легендарным футболистом Валентином Белькевичем, отцом её старшей дочери. Её слова приводит «Экспресс газета».





Певица заявила, что разрыв стал для неё сильнейшим ударом — она верила в семью и до последнего пыталась сохранить отношения, но измены мужа всё разрушили.



Анна рассказала, что 20 лет назад осталась с годовалой дочерью без средств и поддержки. Белькевич ушёл к той женщине, с которой изменял. После развода он полностью прекратил общение с наследницей и ни разу не захотел встретиться с Алиной.

«Несу ли я ответственность за то, что стало с человеком через 10 лет после того, как он бросил меня? Как будто бы нет. Любил ли он меня когда-то? Нет! Была ли я для него важна? Нет. Ему даже дочка единственная никогда не была важна», — отметила Седокова.