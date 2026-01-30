Достижения.рф

Белый флаг для мамы и список претензий для папы: Асмус открыла «психологическую правду»

Кристина Асмус удивила соцсети необычными поздравлениями родителям
Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус снова привлекла внимание подписчиков своими оригинальными поздравлениями для родителей.



В день рождения мамы актриса опубликовала открытку, в которой подчеркнула, что мама всю жизнь что-то ей доказывала, а завершила послание символическим белым флагом.

Её поздравление с Днём отца оказалось ещё более необычным. Вместо трогательных слов актриса составила длинный список того, что, по её мнению, отец «не проработал»: не дарил подарков, не поздравлял, не выражал слов любви. В плюсы же она занесла лишь то, что отец научил её трудолюбию.

Подписчики отметили, что это пример того, как иногда психологическая работа над прощением родителей превращается в публичный разбор отношений.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

