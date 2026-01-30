Белый флаг для мамы и список претензий для папы: Асмус открыла «психологическую правду»
Кристина Асмус снова привлекла внимание подписчиков своими оригинальными поздравлениями для родителей.
В день рождения мамы актриса опубликовала открытку, в которой подчеркнула, что мама всю жизнь что-то ей доказывала, а завершила послание символическим белым флагом.
Её поздравление с Днём отца оказалось ещё более необычным. Вместо трогательных слов актриса составила длинный список того, что, по её мнению, отец «не проработал»: не дарил подарков, не поздравлял, не выражал слов любви. В плюсы же она занесла лишь то, что отец научил её трудолюбию.
Подписчики отметили, что это пример того, как иногда психологическая работа над прощением родителей превращается в публичный разбор отношений.
