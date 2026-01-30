«Проблемы богатых»: Пресняков пожаловался на перелёт и пошутил про увольнение стюардессы
Никита Пресняков высмеял «страдания» в бизнес-классе после гастролей в Испании
Никита Пресняков поделился с подписчиками ироничным рассказом о своём перелёте бизнес-классом после гастролей в Испании.
В коротком видео певец устроил пародию на «лакшери-проблемы»: его не устроили размеры телевизора, нехватка пространства, слишком активные соседи по салону и, как он выразился, недостаточное внимание к его персоне.
Кульминацией стала шутка о стюардессе — Никита заявил, что её стоило бы уволить из-за того, как ему подали сыр. Чтобы избежать лишних скандалов, артист сразу уточнил, что всё сказанное — юмор и самоирония.
