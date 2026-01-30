«Нигде больше не хочу быть»: MIA BOYKA уходит с шоу и закрывается от прессы

30 января 2026, 18:26

Певица MIA BOYKA отказывается от жюри и интервью

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

MIA BOYKA заявила, что больше не намерена участвовать в телешоу и откровенно общаться с журналистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, постоянная волна хейта и частые появления в проектах сыграли против неё — публике начало казаться, что она приходит «просто поговорить и поймать хайп».



Певица призналась, что решила полностью отказаться от роли жюри в музыкальных проектах и свести публичные комментарии к минимуму. Сейчас она делает ставку не на слова, а на действия, поэтому сознательно уходит в тень и игнорирует большинство запросов на интервью.





«Я хочу от этого всего отойти. Стараюсь меньше говорить и больше делать», — объяснила MIA BOYKA.