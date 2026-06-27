«Белый лебедь на дырчалке»: Волочкова отказала бизнесмену в свидании в лесу
Волочкова отказалась от свидания с предпринимателем из Бурятии на съёмках шоу
Балерина Анастасия Волочкова отклонила предложение о романтическом свидании от предпринимателя из Бурятии Василия Менцика. Об этом сообщает «КП — Иркутск».
Бизнесмен приехал на съёмки шоу «Свидание вслепую» и не знал, кто станет его партнёршей. Когда он увидел Волочкову, то сначала удивился, но затем пригласил её на прогулку — организовал поездку на багги по лесу. Однако Анастасия ответила отказом.
«Вы поймите, я — белый лебедь, и на этой «дырчалке»... Я даже не могу представить! Мне больше подходят статусные виды транспорта. Вот я люблю белые авто, белые яхты и катера, да, более элегантно», — объяснила она.Балерина нажала красную кнопку и завершила свидание, которое практически не началось. При этом артистка отметила, что мужчина ей понравился по характеру.
В проекте «Свадьба вслепую» незнакомые люди вступают в брак, проходят «тест-драйв» семейной жизни, а затем принимают решение: остаться вместе или разойтись.