«Белый лебедь на дырчалке»: Волочкова отказала бизнесмену в свидании в лесу

27 июня 2026, 18:32

Волочкова отказалась от свидания с предпринимателем из Бурятии на съёмках шоу

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова отклонила предложение о романтическом свидании от предпринимателя из Бурятии Василия Менцика. Об этом сообщает «КП — Иркутск».





Бизнесмен приехал на съёмки шоу «Свидание вслепую» и не знал, кто станет его партнёршей. Когда он увидел Волочкову, то сначала удивился, но затем пригласил её на прогулку — организовал поездку на багги по лесу. Однако Анастасия ответила отказом.

«Вы поймите, я — белый лебедь, и на этой «дырчалке»... Я даже не могу представить! Мне больше подходят статусные виды транспорта. Вот я люблю белые авто, белые яхты и катера, да, более элегантно», — объяснила она.