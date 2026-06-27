Избранница Дмитрия Диброва ответила на слухи о разрыве после скандала в клубе
Екатерина Гусева опровергла слухи о разрыве с Дмитрием Дибровым
Избранница Дмитрия Диброва, продюсер Екатерина Гусева, высказалась о разрыве с шоуменом и раскрыла, как он восстанавливается после падения в ночном клубе. Её слова приводит kp.ru.
Гусева опровергла слухи о расставании с телеведущим.
«Нет, это неподтверждённые слухи, мы с Дмитрием в отношениях», — заявила она.Кроме того, Екатерина назвала преувеличенными сообщения о падении Диброва. По словам женщины, мужчина споткнулся на лестнице, серьёзных травм не получил, отделался ушибами и синяками и сейчас проходит восстановление.
«Думаю, ещё дней десять, и Дмитрий Александрович будет в полном порядке», — добавила Гусева.Напомним, в июне Диброва госпитализировали в бессознательном состоянии после падения с лестницы на одной из московских вечеринок. Сам экс-ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» не комментировал своё состояние.