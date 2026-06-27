«Паскудно и беспардонно»: Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров

27 июня 2026, 17:41

Штурм пожаловалась на травлю после анонса платформы «Семья» для создания пар

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм сообщила о давлении со стороны хейтеров в ответ на свою семейную инициативу.





Весной 2026 года Наталья предложила создать на базе портала «Госуслуги» специальную платформу «Семья» — дейтинговый сервис для знакомств с целью заключения брака и рождения детей. Однако реакция пользователей сети на эту идею сильно удивила исполнительницу.



«Я получила семь тысяч комментариев паскудного и беспардонного содержания. За что? Я не инфоцыганка, не хожу с «причиндалами» наперевес, как один известный ведущий», — заявила певица в беседе с NEWS.ru.