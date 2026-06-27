«Паскудно и беспардонно»: Наталья Штурм пожаловалась на атаки хейтеров
Штурм пожаловалась на травлю после анонса платформы «Семья» для создания пар
Певица Наталья Штурм сообщила о давлении со стороны хейтеров в ответ на свою семейную инициативу.
Весной 2026 года Наталья предложила создать на базе портала «Госуслуги» специальную платформу «Семья» — дейтинговый сервис для знакомств с целью заключения брака и рождения детей. Однако реакция пользователей сети на эту идею сильно удивила исполнительницу.
«Я получила семь тысяч комментариев паскудного и беспардонного содержания. За что? Я не инфоцыганка, не хожу с «причиндалами» наперевес, как один известный ведущий», — заявила певица в беседе с NEWS.ru.В итоге артистка отключила возможность комментировать свои записи и покинула социальные сети. Сейчас, по её словам, она не представляет, как сможет вновь доверять аудитории.