«Мы жили как бизнес-партнёры»: Лерчек раскрыла правду о разводе спустя годы

27 июня 2026, 16:43

Лерчек объяснила развод с Артёмом Чекалиным утратой общего бизнеса

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Онкобольная Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о причинах развода с супругом Артёмом Чекалиным.





Валерия пояснила, что их брак утратил смысл после того, как перестал существовать общий бизнес.

«Между нами не было романтических отношений, мы жили просто как друзья, а потом — как бизнес-партнёры. И когда пропал бизнес, пропало всё», — рассказала она.