«Мы жили как бизнес-партнёры»: Лерчек раскрыла правду о разводе спустя годы
Лерчек объяснила развод с Артёмом Чекалиным утратой общего бизнеса
Онкобольная Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала о причинах развода с супругом Артёмом Чекалиным.
Валерия пояснила, что их брак утратил смысл после того, как перестал существовать общий бизнес.
«Между нами не было романтических отношений, мы жили просто как друзья, а потом — как бизнес-партнёры. И когда пропал бизнес, пропало всё», — рассказала она.Стрелец высказала предположение, что на раннем этапе брака более состоятельный Артём стал для Лерчек своего рода «спасением» и открыл перед ней новые возможности. Блогерша согласилась с этим и добавила, что благодарна бывшему мужу, но при этом вернула ему всё с лихвой — в 30–40 раз больше.
Оба супруга остаются фигурантами уголовного дела о попытке незаконного перевода 250 млн рублей в ОАЭ с помощью поддельных документов. Валерия Чекалина свою вину отрицает.