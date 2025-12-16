Защита Аглаи Тарасовой не станет обжаловать приговор по делу о контрабанде

16 декабря 2025, 21:02

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Защита не будет обжаловать приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Жаната Бекетова.