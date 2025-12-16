Защита Аглаи Тарасовой не станет обжаловать приговор по делу о контрабанде
Защита не будет обжаловать приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Жаната Бекетова.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Тарасову в начале сентября в аэропорту Домодедово после рейса из Израиля. При досмотре багажа они обнаружили вейп с жидкостью, которая содержала запрещённое вещество. Впоследствии следствие возбудило уголовное дело. Актриса вину признала и раскаялась.
Условное наказание почти не ограничивает её повседневную жизнь. Тарасова может свободно перемещаться по России и выезжать за границу, если заранее уведомит уголовно-исполнительную инспекцию.
При этом, если она нарушит обязанности, суд может заменить условный срок на реальный. К нарушениям относят смену места жительства без уведомления УИИ, игнорирование предписаний и совершение административных правонарушений.
