Ксения Бородина отправилась в Ставрополь на родину мужа
Ксения Бородина решила провести время с семьёй своего мужа Николая Сердюкова и прилетела на его родину в Ставрополь.
В поездке телеведущая активно делилась кадрами с подписчиками в своём блоге, демонстрируя тёплые семейные моменты.
В одном из видео она показала Николая вместе с его братом, предложив фанатам оценить их внешнее сходство. Как пояснила Бородина, Николай и его брат с сёстрами — тройняшки, родившиеся с разницей всего в 10 минут.
Пользователи сети также обратили внимание на схожесть внешности 7-летней дочери Николая, Николь, с её дядей, отметив гармоничное семейное сходство.
По словам телеведущей, отношения с семьёй мужа сложились очень дружеские и тёплые, что делает поездку особенно приятной.
Читайте также: *приеадлежит Meta, запрещённой в России