Ксения Бородина отправилась в Ставрополь на родину мужа

16 декабря 2025, 21:18

Ксения Бородина приехала в Ставрополь к семье мужа Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина решила провести время с семьёй своего мужа Николая Сердюкова и прилетела на его родину в Ставрополь.