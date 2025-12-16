Ксения Бородина отправилась в Ставрополь на родину мужа

Достижения.рф

Ксения Бородина приехала в Ставрополь к семье мужа Николая Сердюкова
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина решила провести время с семьёй своего мужа Николая Сердюкова и прилетела на его родину в Ставрополь.



В поездке телеведущая активно делилась кадрами с подписчиками в своём блоге, демонстрируя тёплые семейные моменты.

В одном из видео она показала Николая вместе с его братом, предложив фанатам оценить их внешнее сходство. Как пояснила Бородина, Николай и его брат с сёстрами — тройняшки, родившиеся с разницей всего в 10 минут.

Пользователи сети также обратили внимание на схожесть внешности 7-летней дочери Николая, Николь, с её дядей, отметив гармоничное семейное сходство.

По словам телеведущей, отношения с семьёй мужа сложились очень дружеские и тёплые, что делает поездку особенно приятной.

*приеадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

