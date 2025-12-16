«Сама провоцирует, сама возмущается»: Сидни Суини снова ловит волну хейта из-за своей груди
Сидни Суини вновь оказалась в центре обсуждений — и, как обычно, поводом стала её грудь.
28-летняя звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» регулярно сталкивается с хейтом, связанным с её внешностью, однако на этот раз внимание публики привлекло не столько тело актрисы, сколько её противоречивая позиция.
Поклонники и критики отмечают: Суини активно использует свою сексуальность в публичном образе и маркетинге, но при этом резко реагирует на сексуализацию со стороны аудитории. Именно это несоответствие и вызывает раздражение у части пользователей — по их мнению, актриса одновременно «подогревает интерес» и осуждает его последствия.
Новая волна обсуждений вспыхнула после откровенного диалога Сидни с Амандой Сайфрид. Актриса заявила, что её грудь полностью натуральная и никаких пластических операций она не делала. Более того, в шутливой форме Суини даже предложила коллеге убедиться в этом лично, чем только усилила резонанс вокруг темы.
В итоге мнения разделились: одни считают поведение актрисы лицемерным, другие уверены, что проблема не в ней, а в реакции публики и пошлых комментариях. Ну а третьи, как водится, просто пошли пересматривать её фотографии.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России