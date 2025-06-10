Белорусская певица Кравченко считает Ольгу Бузову примером для подражания
Представительница Беларуси на «Интервидении» Кравченко вступилась за Бузову
Представительница Беларуси на конкурсе «Интервидение» Анастасия Кравченко восхитилась Ольгой Бузовой, назвав ее примером для подражания.
В интервью NEWS.ru певица заявила, что не понимает тех, кто критикует российскую артистку. По мнению Кравченко, Бузова — уникальный человек, умеющий добиваться своих целей и постоянно поддерживать интерес к себе.
Белорусская певица также рассказала о теплых отношениях с Бузовой, которая замечает ее в соцсетях и оказывает поддержку.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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