Белорусская певица Кравченко считает Ольгу Бузову примером для подражания

Представительница Беларуси на «Интервидении» Кравченко вступилась за Бузову
Анастасия Кравченко ( Фото Instagram*: @anastasiicamusic )

Представительница Беларуси на конкурсе «Интервидение» Анастасия Кравченко восхитилась Ольгой Бузовой, назвав ее примером для подражания.



В интервью NEWS.ru певица заявила, что не понимает тех, кто критикует российскую артистку. По мнению Кравченко, Бузова — уникальный человек, умеющий добиваться своих целей и постоянно поддерживать интерес к себе.

Белорусская певица также рассказала о теплых отношениях с Бузовой, которая замечает ее в соцсетях и оказывает поддержку.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

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