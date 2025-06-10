«В свободном поиске»: похорошевшего Галкина* уличили в изменах Пугачёвой
Максима Галкина* уличили в изменах Алле Пугачёвой после новой фотографии в Сети
Шоумена Максима Галкина* заподозрили в изменах певице Алле Пугачёвой. Пользователи Сети заметили, что комик в последнее время похорошел, поскольку завёл роман на стороне.
В личном блоге Галкин* показал новую фотографию, на которой предстал с подтянутым телом и практически гладким лицом. Комментаторы удивились такому преображению артиста, который ещё недавно появлялся на публике всё время неряшливым и растрёпанным. Многие фанаты сошлись во мнении, что такие изменения – следствие новой интрижки.
«Алла пытается маскировать изо всех сил старость, а он устраивает фотосессии с голым торсом»; «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть»; «Со стороны складывается впечатление, что этот мужчинка находится в свободном поиске», – высказались недовольные пользователи соцсетей.При этом напомним, что далеко не многие верят в крепкий и искренний брак Пугачёвой и Галкина*. Поклонники убеждены, что это, скорее, рабочий или дружеский союз. Тем не менее, супруги вместе с 2011 года и воспитывают двоих детей. Также в соцсетях они часто признаются друг другу в любви.