«В свободном поиске»: похорошевшего Галкина* уличили в изменах Пугачёвой

10 июня 2025, 10:54

Максима Галкина* уличили в изменах Алле Пугачёвой после новой фотографии в Сети

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумена Максима Галкина* заподозрили в изменах певице Алле Пугачёвой. Пользователи Сети заметили, что комик в последнее время похорошел, поскольку завёл роман на стороне.





В личном блоге Галкин* показал новую фотографию, на которой предстал с подтянутым телом и практически гладким лицом. Комментаторы удивились такому преображению артиста, который ещё недавно появлялся на публике всё время неряшливым и растрёпанным. Многие фанаты сошлись во мнении, что такие изменения – следствие новой интрижки.



Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)



«Алла пытается маскировать изо всех сил старость, а он устраивает фотосессии с голым торсом»; «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть»; «Со стороны складывается впечатление, что этот мужчинка находится в свободном поиске», – высказались недовольные пользователи соцсетей.