«Он стал другим»: Дмитрий Позов рассказал, как Иван Ургант обнажался на пляже

18 июля 2026, 16:38

Дмитрий Позов назвал Ивана Урганта примером естественного взросления в профессии

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Участник проекта «Импровизаторы» Дмитрий Позов высказался о том, как звёзды, обретшие популярность в молодые годы, переживают изменения своего сценического образа. Эту тему комик поднял в эфире шоу «Страхи».





Позов отметил, что многие известные личности продолжают цепляться за старый имидж, даже когда он перестаёт соответствовать их возрасту и внутренним ориентирам.



В качестве положительного примера естественного взросления на сцене он назвал Ивана Урганта. Юморист напомнил, что во время работы телеведущего на MTV тот не чурался эпатажных выходок.

«Там же был Ургант, например, на этом же канале. Жопу показывал. Но он стал другим, и у тебя нет же ощущения: «Как плохо, что он больше не показывает жопу»», — пояснил артист.