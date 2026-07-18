Карина Кросс посвятила тёплые слова отцу во время своего выступления

18 июля 2026, 17:04

Карина Кросс трогательно поздравила отца с днём рождения со сцены VK Fest

Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Во время выступления на VK Fest блогер и певица Карина Кросс устроила для зрителей неожиданный и очень личный момент. Со сцены она поздравила своего отца, бизнесмена Вадима Лазарьянца, который в этот день отмечал день рождения и пришёл поддержать дочь. Об этом сообщает Super.





Перед началом одной из песен Карина обратилась к многотысячной аудитории и попросила зрителей присоединиться к поздравлению.





«Есть один очень дорогой мне человек — мой папа. И у него сегодня день рождения. Если вы все ему поаплодируете, ему будет очень приятно», — сказала артистка.