Карина Кросс посвятила тёплые слова отцу во время своего выступления
Карина Кросс трогательно поздравила отца с днём рождения со сцены VK Fest
Во время выступления на VK Fest блогер и певица Карина Кросс устроила для зрителей неожиданный и очень личный момент. Со сцены она поздравила своего отца, бизнесмена Вадима Лазарьянца, который в этот день отмечал день рождения и пришёл поддержать дочь. Об этом сообщает Super.
Перед началом одной из песен Карина обратилась к многотысячной аудитории и попросила зрителей присоединиться к поздравлению.
«Есть один очень дорогой мне человек — мой папа. И у него сегодня день рождения. Если вы все ему поаплодируете, ему будет очень приятно», — сказала артистка.Публика с радостью поддержала её просьбу: зрители начали громко аплодировать и дружно скандировать «С днём рождения!», создав на площадке по-настоящему тёплую атмосферу.
Реакция поклонников растрогала не только именинника, но и саму Карину. С улыбкой она пошутила, что после такого количества поздравлений её отец «сойдёт с ума» от внимания.
Завершая этот трогательный момент, Карина поделилась своей жизненной философией, отметив, что для неё самым главным остаётся любовь.