«Бесполезно»: Любовь Успенская объяснила, почему перестала бороться с «жёлтыми» СМИ

05 февраля 2026, 16:51

Любовь Успенская объяснила, почему не борется с ложными публикациями в СМИ

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская заявила, что больше не пытается противостоять жёлтым публикациям о себе.





В интервью Общественной Службе Новостей Успенская объяснила, что ей давно безразличны те СМИ, которые распространяют недостоверную информацию. По её мнению, борьба с такими изданиями не приносит результата.

«Какой смысл в этом? За ними всё равно не угнаться. Конечно, когда они, простите, одним местом сочиняют небылицы и от моего имени задевают других артистов, я не остаюсь в стороне, отвечаю, чтобы дать опровержение, но в целом бороться с жёлтыми изданиями — дело бесполезное», — сказала певица.

«Отказываю просто тем, кто пишет ложь. Пугать их судами бесполезно, дуракам закон не писан, поэтому нет смысла им угрожать», — добавила она.