Беременна Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky

Рианна (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
Беременная третьим ребенком Рианна посетила международный кинофестиваль в Каннах вместе с A$AP Rocky. На мероприятии певица появилась в ярко-голубом платье Alaïa.
Как пишет Starhit, из-за ее образа звезду уже прозвали Смурфеттой, связывая внешний вид девушки с картиной «Смурфики 2». Рианна озвучила главную героиню фильма. При этом участие певицы в съемках вызвало критику фанатов, так как публика уже девять лет ждет нового альбома звезды.
К тому же Рианна записала саундтрек к фильму, который тоже успели раскритиковать. Многие считают, что песня не претендует на музыкальные премии. При этом некоторые оправдывают исполнительницу, ведь она могла решиться на участие в «Смурфики 2» из-за своих детей, которые являются фанатами вселенной.
В Каннах исполница столкнулась с непогодой. Зонт над Рианной держал супруг, 36-летний A$AP Rocky. Многие сравнили вид пары с известным клипом на песню Umbrella, который прославил певицу на весь мир.
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К тому же Рианна записала саундтрек к фильму, который тоже успели раскритиковать. Многие считают, что песня не претендует на музыкальные премии. При этом некоторые оправдывают исполнительницу, ведь она могла решиться на участие в «Смурфики 2» из-за своих детей, которые являются фанатами вселенной.
В Каннах исполница столкнулась с непогодой. Зонт над Рианной держал супруг, 36-летний A$AP Rocky. Многие сравнили вид пары с известным клипом на песню Umbrella, который прославил певицу на весь мир.
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