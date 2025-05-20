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Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева пригласила звезд на празднование 54-летия
Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева отпраздновала свой 54-й день рождения в одном из московских караоке-ресторанов. Мероприятия посетили как и близкие друзья телеведущей, так и звезды российского шоу-бизнеса.
Накануне перед праздником Лера поблагодарила фанатов за поддержку и пофилософствовала о жизни и возрасте. В своем послании Кудрявцева с теплыми словами обратилась к родным и в конце пожелала мира во всем мире, а также чтобы перестали погибать люди.

Супруг телеведущей Игорь Макаров не выносил своих чувств на публику, а поздравил жену лично. В своих соцсетях он выложил фотографию с Лерой и подписал:

«Бусина, с днем рождения. Люблю».

Как пишет Starhit, на следующий день праздник начался и в караоке. На нем присутствовали одни из главных звезд российской эстрады, в том числе Наташа Королева, Николай Басков и Катя Гордон. Королева спела свою песню «Синие лебеди», а Басков ворвался на мероприятие с огромным букетом роз. Гордон же отжигала на танцполе.

«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения

Сам Басков не остался в стороне и тоже взял микрофон в руки. Блондин исполнил песню «Лучший день». Алексей Глызин тоже выступил с музыкальным номером. За происходящим наблюдал Александр Ревва, который зарядил всех своим фирменным оптимизмом.

Еще в списке гостей оказались Игорь Крутой с сестрой Аллой, Олег Газманов, Лариса Долина, Вадим Такменев, Оскар Кучера и многие другие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник выдался теплым и запоминающимся.

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Роскомнадзор оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 30 тыс. руб.
19 мая 2025, 22:34

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

На 30 тысяч рублей оштрафовал Роскомнадзор (РКН) блогера Анастасию Ивлееву. Скриншот задолженности опубликовал Telegram-канал «Светский хроник». Причиной указано нарушение в области предпринимательства и деятельности саморегулируемых организаций в сфере деятельности РКН.
Перед этим блогершу штрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Девушка пыталась обжаловать решение суда, но проиграла.

Несколько дней назад журналист Андрей Малахов заявлял на шоу Alekó in my bag, что готов пообщаться с Ивлеевой. По мнению экс-ведущего программы «Пусть говорят», интервью помогло бы девушке максимально раскрыться. При этом беседа должна быть не двухчасовой, а длиться несколько дней.

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Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца
19 мая 2025, 22:32

Слева направо: Елена и Алексей Блиновские и адвокат Наталья Сальникова (Фото РИА Новости/Григорий Сысоев)

Перевод Алексея Блиновского на сумму в почти девять миллионов рублей для своего отца признал незаконным арбитражный суд столицы.
Как пишет РЕН ТВ, муж блогера Елены Блиновской отправил родственнику 8 997 165, 21 рубля, указав в наименовании платежа «материальная помощь». Теперь эти деньги взыщут с супругов, поскольку их имущество общее.

Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по статье об уклонении от уплаты налогов. «Королева марафонов» хотела покинуть страну на машине, но ее взяли по пути. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела дробила бизнес, не заплатив налоги на доходы на общую сумму свыше 918 миллионов за 2019-2021 гг.

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#суд
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«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие
Агутину нравится писать песни на заказ
19 мая 2025, 21:24

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Леониду Агутину очень нравится писать песни на заказ, связанные с определенным женским именем. Об этом исполнитель рассказал журналистам на презентации своего альбома «Надежда. Вера. Любовь» совместно с VK.
«Очень нравится, потому что есть повод для написания. Заказ — это же вызов», — пояснил музыкант.
Агутин добавил, что просто так никогда бы не сел писать песню, к примеру, про Марину, однако при заказе есть конкретный повод.

«Я очень люблю писать женские имена», — прокомментировал он.
Что примечательно, ранее певец жаловался на то, что фанатки не расписывают его подъезд. При этом, по словам Леонида, фанатки сдерживаются в Москве, а вот на гастролях может быть всякое.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#песня
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«Никому не рассказывала»: об Анне Асти снимут документальный фильм
Об Анне Асти снимут документальный фильм
19 мая 2025, 20:27

Анна Дзюба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О певице Анне Асти (Анна Дзюба) снимут документальный фильм. Как пишет Telegram-канал Rocket Mag, певица рассказала, что в картине покажут множество внутренних историй. В частности, самое первое прослушивание ее альбома и домашнюю обстановку.
«Я делала альбом сама совершенно, я никому не рассказывала про песни, ни единая душа об этом не знала», — сказала Асти на пресс-конференции в Москве.

Исполнительница добавила, что в ее жизни нет второстепенных моментов, даже во время сна. По словам звезды, она мало спит. Важным и интересным она считает абсолютно все. Она резюмировала, что есть «интимные» моменты, которые «не для социальных сетей».

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Татьяна Буланова хочет обвенчаться с молодым мужем
19 мая 2025, 19:56

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что хочет обвенчаться со своим молодым супругом Валерием Рудневым. Как пишет Telegram-канал «ЗвездаПад», мужчина сам предложил совершить обряд.
«Он [муж] хоть и относительно молодой человек, но очень зрелый, такой умный, правильный. Пока не знаю [когда венчание] — гастроли, может быть, летом там свободнее будет, не знаю, посмотрим», — сказала исполнительница.
Недавно Руднев и Буланова впервые за долгое время появились на публике вместе. На женщине было алое бархатное платье, винтажные черные туфли на каблуке. Образ дополнили брошь в виде солнца и люксовая кожаная сумка.

Избранник звезды проживает в Москве, а Татьяна большую часть времени находится в Северной столице, но иногда пара находит время вместе отдохнуть.

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