Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева отпраздновала свой 54-й день рождения в одном из московских караоке-ресторанов. Мероприятия посетили как и близкие друзья телеведущей, так и звезды российского шоу-бизнеса.
Накануне перед праздником Лера поблагодарила фанатов за поддержку и пофилософствовала о жизни и возрасте. В своем послании Кудрявцева с теплыми словами обратилась к родным и в конце пожелала мира во всем мире, а также чтобы перестали погибать люди.
Супруг телеведущей Игорь Макаров не выносил своих чувств на публику, а поздравил жену лично. В своих соцсетях он выложил фотографию с Лерой и подписал:
Как пишет Starhit, на следующий день праздник начался и в караоке. На нем присутствовали одни из главных звезд российской эстрады, в том числе Наташа Королева, Николай Басков и Катя Гордон. Королева спела свою песню «Синие лебеди», а Басков ворвался на мероприятие с огромным букетом роз. Гордон же отжигала на танцполе.
Сам Басков не остался в стороне и тоже взял микрофон в руки. Блондин исполнил песню «Лучший день». Алексей Глызин тоже выступил с музыкальным номером. За происходящим наблюдал Александр Ревва, который зарядил всех своим фирменным оптимизмом.
Еще в списке гостей оказались Игорь Крутой с сестрой Аллой, Олег Газманов, Лариса Долина, Вадим Такменев, Оскар Кучера и многие другие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник выдался теплым и запоминающимся.
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Супруг телеведущей Игорь Макаров не выносил своих чувств на публику, а поздравил жену лично. В своих соцсетях он выложил фотографию с Лерой и подписал:
«Бусина, с днем рождения. Люблю».
Как пишет Starhit, на следующий день праздник начался и в караоке. На нем присутствовали одни из главных звезд российской эстрады, в том числе Наташа Королева, Николай Басков и Катя Гордон. Королева спела свою песню «Синие лебеди», а Басков ворвался на мероприятие с огромным букетом роз. Гордон же отжигала на танцполе.
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
Сам Басков не остался в стороне и тоже взял микрофон в руки. Блондин исполнил песню «Лучший день». Алексей Глызин тоже выступил с музыкальным номером. За происходящим наблюдал Александр Ревва, который зарядил всех своим фирменным оптимизмом.
Еще в списке гостей оказались Игорь Крутой с сестрой Аллой, Олег Газманов, Лариса Долина, Вадим Такменев, Оскар Кучера и многие другие. Судя по публикациям в соцсетях, праздник выдался теплым и запоминающимся.
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