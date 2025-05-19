«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие

Леонид Агутин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певцу Леониду Агутину очень нравится писать песни на заказ, связанные с определенным женским именем. Об этом исполнитель рассказал журналистам на презентации своего альбома «Надежда. Вера. Любовь» совместно с VK.
«Очень нравится, потому что есть повод для написания. Заказ — это же вызов», — пояснил музыкант.Агутин добавил, что просто так никогда бы не сел писать песню, к примеру, про Марину, однако при заказе есть конкретный повод.
«Я очень люблю писать женские имена», — прокомментировал он.Что примечательно, ранее певец жаловался на то, что фанатки не расписывают его подъезд. При этом, по словам Леонида, фанатки сдерживаются в Москве, а вот на гастролях может быть всякое.
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