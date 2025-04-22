Беременна? В соцсетях появилось видео с округлившимся животом Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*, @agataagata)
В соцсетях появился ролик последнего выступления Агаты Муцениеце в кабаре-шоу: актриса выходит на поклон к зрителям в прозрачном халате, у неё заметен округлившийся живот. Поклонники Муцениеце считают, что она в положении. Видео опубликовал телеграм-канал «Звездач».
Сама Агата пока никаких комментариев по этому поводу не давала. Говорят, что из-за беременности артистка ушла из кабаре.
Напомним, что Муцениеце состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой. Они вместе выходят в свет, но не раскрывают подробности романа. В конце апреля появились слухи о тайной свадьбе пары. Помощница актрисы эти домысли не опровергла, но и не подтвердила.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Напомним, что Муцениеце состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой. Они вместе выходят в свет, но не раскрывают подробности романа. В конце апреля появились слухи о тайной свадьбе пары. Помощница актрисы эти домысли не опровергла, но и не подтвердила.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина