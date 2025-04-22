Беременна? В соцсетях появилось видео с округлившимся животом Агаты Муцениеце

В соцсетях появился ролик последнего выступления Агаты Муцениеце в кабаре-шоу: актриса выходит на поклон к зрителям в прозрачном халате, у неё заметен округлившийся живот. Поклонники Муцениеце считают, что она в положении. Видео опубликовал телеграм-канал «Звездач».