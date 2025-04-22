Названо значение кольца, замеченного на безымянном пальце Киркорова

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Кольцо на безымянном пальце певца Филиппа Киркорова может указывать на подготовку к ещё одной пиар-акции. Такое предположение выдвинула обозреватель издания «Абзац» Ольга Кирова.
Накануне в соцсетях певец опубликовал фотографии с празднования Пасхи. Однако внимание пользователей привлёк не кулич за 15 тысяч рублей, украшенный позолоченным крестом и начинённый дубайским шоколадом, и даже не чёрные пасхальные яйца.
Публика обратила внимание на безымянный палец артиста, на котором красовалось кольцо. Пока что точно не известно, что оно обозначает, но журналистка убеждена, что Киркоров пытается намекнуть на существование семьи.
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Публика обратила внимание на безымянный палец артиста, на котором красовалось кольцо. Пока что точно не известно, что оно обозначает, но журналистка убеждена, что Киркоров пытается намекнуть на существование семьи.
«Скорее всего, нас ждёт ещё одна пиар-акция. Собственно, первый и единственный брак Киркорова и Пугачевой многие такой акцией и считали, не веря в реальную семейную жизнь популярных эстрадных артистов. А возможно, демонстрация похожих на обручальные колец – реклама очередного ювелирного бренда», – предположила Кирова.Обозреватель добавила, что Киркоров всегда носит большое количество колец, поэтому люди к этому уже привыкли. Однако на этот раз певец оставил лишь одно, пытаясь привлечь к нему внимание.
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Анастасия Чинкова