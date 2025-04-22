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На свадьбе Бородиной и Сердюкова не будут кричать «Горько!» – телезвезда раскритиковала свадебные традиции

Ксения Бородина раскритиковала свадебные традиции
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что самое главное в организации торжества – желания самих молодожёнов, а не мнение родственников. Так, телеведущая хочет отказаться от крика «Горько!» на своей свадьбе с Николаем Сердюковым.
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», – высказалась Бородина, слова которой приводит Woman.ru.
Также телезвезда шокировала мнением о присутствии детей на свадьбах. Она заявила, что присутствие маленьких гостей на мероприятии, где взрослые люди хотят расслабиться и повеселиться, неуместно.

Заявление Бородиной вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились на тех, кто согласен в мнением Ксении, и тех, кто придерживается традиционных взглядов на свадьбу.

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«Еще в самом начале пути»: Алена Шишкова рассказала о восстановлении после анорексии
Алена Шишкова заявила, что восстановление после анорексии — сложный процесс
22 апреля 2025, 15:08

Алена Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

В 2023 году Алена Шишкова, устав от критики своей внешности в Сети, заявила, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. На публичное признание бывшая возлюбленная Тимати решилась после выздоровления. Это заняло у девушки восемь лет.
В настоящее время Шишкова восстанавливается после лечения и хирургических манипуляций, на которые пришлось пойти для того, чтобы избавиться от последствий перенесенных заболеваний. В соцсетях модель появляется нечасто и еще реже обращается к поклонникам.

Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.

«Можно подумать, что уже финишная прямая, а ты еще в самом начале пути», — откровенничала Шишкова.

Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.

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Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться
Дом, в котором выросла Кадышева, разрушается, а село певицы пришло в упадок
22 апреля 2025, 15:01

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*, @kadyshevanadezda) @

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.
Как пишет Kp.ru, село, где жила Кадышева, достаточно большое: в нём есть школа, сад, магазин, дом культуры. Местные говорят, что их село «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Однако, среди заброшенных домов есть и добротные, поэтому нельзя сделать вывод, будто деревня пришла в упадок.

В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.

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«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни
Моргенштерн* поделился итогами трёх месяцев нахождения в рехабе
22 апреля 2025, 14:59

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Моргенштерн* в соцсетях поделился итогами трёх месяцев, проведённых в рехабе.
26-летний рэпер выложил скриншот из приложения, отсчитывающего количество дней без вредных привычек. Итого, 94 дня Моргенштерн* не употребляет алкоголь и 235 дней назад полностью отказался от запрещённых веществ.

Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.

Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.

«Я стал понимать, что меня всю жизнь ****** (обманывали – прим. ред). И более того, я сам вас ****** (обманывал – прим. ред). Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, сексе, красивой внешности и прочей материальщине. Мир вокруг твердил мне об этом с детства, а я подхватил эту идею и стал транслировать вам. С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным», – заявил исполнитель.
Певец признался, что в рехабе начал иначе смотреть на жизнь и переосмыслил ценность материальных вещей.

«Чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру – тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», – заключил Моргенштерн*.
Напомним, что рэпер находится в рехабе с января 2025 года.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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Мама Тимати снова уколола Анастасию Решетову, ответив на вопрос об Алсу
22 апреля 2025, 14:46

Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова активно ведёт соцсети, где делится подробностями своей жизни и отвечает на многочисленные вопросы подписчиков.
Один из поклонников вдруг спросил женщину об её отношении к певице Алсу. Мама Тимати не стала игнорировать вопрос, но ответила лаконично: «Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично? Мне она симпатична».

После этого многие пользователи посчитали, что таким ответом Юнусова уколола бывшую возлюбленную сына Анастасию Решетову, которую недавно обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова. Певица не раз намекала, что именно бывшая Тимати стала любовницей её мужа.

Сама Решетова в этой ситуации решила промолчать, но позже всё-таки дала понять, что травля не прошла мимо.

«В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверное, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую», – заявила Анастасия в интервью стилисту Алеко Надиряну.
Ранее Симона Юнусова говорила, что у неё не сложились отношения с Анастасией Решетовой, которая в 2019 году родила Тимати сына Ратмира.

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Дружба с Милой Йовович и брак с родственником Дмитрия Медведева: почему звезда «Смерш» Екатерина Редникова живет на две страны?
22 апреля 2025, 14:37

Екатерина Редникова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Екатерина Редникова — талантливая актриса театра и кино, которая сумела добиться признания не только в России, но и за её пределами. Она сыграла в фильмах, снятых в США, Великобритании, Литве и Турции, была замужем за голливудским продюсером, и большую часть жизни провела, живя на две страны. Подробности творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Екатерина Редникова появилась на свет 17 мая 1973 года в Москве в обычной семье, далекой от мира искусства. Ее отец трудился старшим научным сотрудником НИИ, а мать занималась бухгалтерией. В семье также рос старший брат Дмитрий.

С ранних лет Катя проявляла застенчивость и не испытывала удовольствия от посещения детских садов и лагерей, предпочитая уют домашней обстановки. С малых лет девочка занималась фигурным катанием, а позже переключилась на бальные танцы.

Благодаря матери, работающей в Управлении культуры, Екатерина имела возможность посещать различные театры Москвы и знакомиться с множеством спектаклей. С шести лет она и сама начала выходить на сцену Театра имени Ленинского комсомола, исполняя детские роли в постановках «Ясновидящий» и «Иванов».

В десять лет, оставив танцы, она полностью погрузилась в театральное искусство, присоединившись к театральной студии.

На пути к славе


Екатерина Редникова и Елена Корикова (Фото: скриншот фильма «Барышня-крестьянка»)

После окончания школы Екатерина поступила в ГИТИС, где её наставниками стали Павел Хомский и Николай Лазарев. В 1995 году она успешно окончила учёбу и сразу же была принята в театр Александра Калягина Et Cetera. Ей досталась одна из ключевых ролей в популярном спектакле «За горизонтом».

Свою карьеру в кино актриса начала в подростковом возрасте с картины «Бабник», вышедшей в 1990. В течение следующих пяти лет Екатерина сыграла эпизодические роли в нескольких картинах, включая одну американскую. Они не принесли ей широкой известности, но позволили набраться опыта и уверенности в себе.

Настоящий успех пришёл к Екатерине в 1995 году, когда она сыграла роль служанки Насти в фильме «Барышня-крестьянка». Картина, снятая по мотивам повести Александра Пушкина, завоевала призы на кинофестивалях «Литература и кино», «Киношок», «Золотой витязь» и была номинирована на премию «Ника» в нескольких категориях.

Одним из значимых этапов в карьере Екатерины стала главная роль в русско-французском фильме «Вор». Эта картина получила множество наград, была номинирована на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке» и завоевала специальный приз на Венецианском кинофестивале. Екатерина была отмечена премиями «Золотой Овен» и «Ника».

После дефолта 1998 года в российском кинематографе наступило затишье, работы стало меньше, но ей по-прежнему предлагали роли, чем не могли похвастаться многие актеры того времени. А она хотела звездных ролей и мечтала о Голливуде.

В 1999 году Екатерине предложили сняться в главной роли в фильме «Виза на смерть» в Америке. После съёмок актриса уехала в США, чтобы пожить там, осмотреться и попробовать себя в другом киномире.

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Личная жизнь


Екатерина Редникова, Сергеем Коновым и Наталья Петрова (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

В Америке актриса пыталась пробиться в голливудские фильмы, но значимых результатов это не принесло. Однако актриса завела множество полезных знакомств и даже успела подружиться с Милой Йовович.

Там же актриса познакомилась со своим будущим супругом Сергеем Коновым. Мужчина оказался родственником российского премьер-министра Дмитрия Медведева, талантливым писателем и продюсером.

По словам актрисы, её избранник покорил её своим интеллектом. Екатерина влюбилась в него после того, как прочитала книгу «Служба переводчиков» авторства Конова. А оформить свои отношения официально они решили после совета Аль Пачино. В 2012 году у 39-летней актрисы и 57-летнего продюсера родился сын, которого они назвали Лавром.

Карьера Екатерины Редниковой в Штатах не сложилась, и ей пришлось вернуться в российский кинематограф. Так актриса начала жить, постоянно перемещаясь между работой в России и личной жизнью в США. В 2015 году Редникова перестала появляться с мужем на публике и упоминать в интервью. Позже выяснилось, что супруги временно не живут вместе. Развод звездной пары последовал только спустя 6 лет. А в декабре 2023-го года Сергей Конов скончался.

Актриса сейчас

Екатерина Редникова (Фото: скриншот фильма «Казанова»)

После развода актриса не стала забирать сына в Россию и, как и прежде, живет на две страны.

«Мой дом там, где мой сын. Лавр живет и учится в Америке, и я стараюсь чаще находиться с ним. У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны. В России бываю часто, особенно летом и осенью, когда больше съемок, — и в Питере, и в Москве, где у нас друзья. А вообще и в России, и в США мне комфортно. Я легко схожусь с людьми, знакомлюсь, нахожу друзей. Везде есть хорошие и плохие люди, умные и не очень — тут дело не в стране. Слава богу, круг общения у меня широкий. Многие друзья-одноклассники разлетелись по планете: Франция, Канада, США, Германия. Так что мы все граждане мира. Вольготно чувствую себя в любой точке земного шара», — цитирует актрису издание NEWS.ru.

В числе недавних работ актрисы — фильмы «Казанова», «Подольские курсанты» и «Срок давности», вышедший в 2021 году. Фанаты гадают, почему в последние два года в карьере артистки наблюдается творческий спад, и выражают надежду на её возвращение на экраны в ближайшее время.

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