На свадьбе Бородиной и Сердюкова не будут кричать «Горько!» – телезвезда раскритиковала свадебные традиции

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что самое главное в организации торжества – желания самих молодожёнов, а не мнение родственников. Так, телеведущая хочет отказаться от крика «Горько!» на своей свадьбе с Николаем Сердюковым.
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», – высказалась Бородина, слова которой приводит Woman.ru.Также телезвезда шокировала мнением о присутствии детей на свадьбах. Она заявила, что присутствие маленьких гостей на мероприятии, где взрослые люди хотят расслабиться и повеселиться, неуместно.
Заявление Бородиной вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились на тех, кто согласен в мнением Ксении, и тех, кто придерживается традиционных взглядов на свадьбу.
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Анастасия Чинкова