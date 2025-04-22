«Еще в самом начале пути»: Алена Шишкова рассказала о восстановлении после анорексии

Алена Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)
В 2023 году Алена Шишкова, устав от критики своей внешности в Сети, заявила, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. На публичное признание бывшая возлюбленная Тимати решилась после выздоровления. Это заняло у девушки восемь лет.
В настоящее время Шишкова восстанавливается после лечения и хирургических манипуляций, на которые пришлось пойти для того, чтобы избавиться от последствий перенесенных заболеваний. В соцсетях модель появляется нечасто и еще реже обращается к поклонникам.
Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.
Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.
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Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.
«Можно подумать, что уже финишная прямая, а ты еще в самом начале пути», — откровенничала Шишкова.
Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.
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Ольга Енгалычева